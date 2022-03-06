Штефан Крафт победил в многодневном соревновании Raw Air

Австрийский спортсмен Штефан Крафт выиграл общий зачёт многодневного соревнования Raw Air, завершившегося в Хольменколлене (Норвегия).
Победу на последнем этапе Raw Air в рамках Кубка мира одержал норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде.
Прыжки с трамплина
Raw Air
3-й этап
Хольменколллен, Норвегия
Мужчины
HS134
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 271,2 балла (128,5 + 133,5).
2. Анже Ланишек (Словения) – 267,1 (130,5 + 131,5).
3. Штефан Крафт (Австрия) – 266,9 (131,5 + 128,5).
4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 264,3 (127,0 + 135,5).
5. Карл Гайгер (Германия) – 262,8 (130,0 + 128,0).
6. Цене Превц (Словения) – 262,0 (126,5 + 133,0).
7. Рёю Кобаяси (Япония) – 260,9 (132,0 + 127,0).
8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 258,0 (127,5 + 129,0).
9-10. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 254,5 (128,0 + 126,0).
9-10. Даниэль Хубер (Австрия) – 254,5 (125,5 + 130,0).
Общий зачёт после 3-го этапа
1. Штефан Крафт (Австрия) – 1203,3.
2. Карл Гайгер (Германия) – 1172,6.
3. Рёю Кобаяси (Япония) – 1162,9.
4. Цене Превц (Словения) – 1154,7.
5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 1149,2.
6. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1132,9.
7. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1132,1.
8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1128,6.
9. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 1126,5.
10. Даниэль Хубер (Австрия) – 1122,4.
- 6 марта 2022
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