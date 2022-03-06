Штефан Крафт победил в многодневном соревновании Raw Air

Австрийский спортсмен Штефан Крафт выиграл общий зачёт многодневного соревнования Raw Air, завершившегося в Хольменколлене (Норвегия).



Победу на последнем этапе Raw Air в рамках Кубка мира одержал норвежский прыгун с трамплина Даниэль Андре Танде.

Прыжки с трамплина

Raw Air

3-й этап

Хольменколллен, Норвегия

Мужчины

HS134

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 271,2 балла (128,5 + 133,5).

2. Анже Ланишек (Словения) – 267,1 (130,5 + 131,5).

3. Штефан Крафт (Австрия) – 266,9 (131,5 + 128,5).

4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 264,3 (127,0 + 135,5).

5. Карл Гайгер (Германия) – 262,8 (130,0 + 128,0).

6. Цене Превц (Словения) – 262,0 (126,5 + 133,0).

7. Рёю Кобаяси (Япония) – 260,9 (132,0 + 127,0).

8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 258,0 (127,5 + 129,0).

9-10. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 254,5 (128,0 + 126,0).

9-10. Даниэль Хубер (Австрия) – 254,5 (125,5 + 130,0).



Общий зачёт после 3-го этапа

1. Штефан Крафт (Австрия) – 1203,3.

2. Карл Гайгер (Германия) – 1172,6.

3. Рёю Кобаяси (Япония) – 1162,9.

4. Цене Превц (Словения) – 1154,7.

5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 1149,2.

6. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 1132,9.

7. Роберт Юханссон (Норвегия) – 1132,1.

8. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1128,6.

9. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 1126,5.

10. Даниэль Хубер (Австрия) – 1122,4.