У Никиты Крюкова закончился контракт со сборной Китая по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, российский лыжник Никита Крюков сообщил, что у него закончился контракт со сборной Китая по лыжным гонкам. Крюков готовил команду к домашней для неё Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Контракт был рассчитан до конца февраля, но Ван Цяна я до сих пор веду. Мы с ним созваниваемся. Настраиваю его на гонки, но пока без контракта.
С Китаем всё закончено? Китайцы, наверное, что-то знают уже, но мы пока не знаем ничего», — приводит слова Крюкова «Матч ТВ».
По словам Никиты, он пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем.
«С Каминским (старшим тренером сборной России по биатлону. — Прим. «Чемпионата») разговаривал, если никуда и ничего, то могу пойти к нему, а может быть, годик поваляюсь дома. Пока восстанавливаю силы после Китая», — добавил он.
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