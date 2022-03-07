Большунов показал фото с призом за победу в Дёминском полумарафоне. Губерниев отреагировал

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов выложил свежее фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсмен показал фото с призом в виде лося, который ему вручили за победу в Дёминском полумарафоне.

«25 км, золото и ещё один лось», — подписал он снимок.

На пост отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А рыбу съел?» — спросил он в комментариях.

Фото: «инстаграм» александра Большунова

Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Мужчины. 25 км

1. Александр Большунов — 1:01.40.

2. Никита Хабаров +0.59.

3. Артём Николаев +1.01.

4. Максим Черезов +1.45.

5. Дмитрий Горошников +2.38.

6. Николай Морилов +3.04.