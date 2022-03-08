Юлия Ступак: с 8 Марта нас, девочки! Мальчики, вам сегодня терпения!

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Ступак опубликовала поздравление своим подписчицам с Международным женским днём.
«С 8 Марта нас, девочки! Мальчики, вам сегодня терпения!» — написала Ступак в своём «инстаграме», используя «сердечки» и другие эмодзи.
Юлия Ступак (в девичестве — Белорукова) — российская лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России.
Юлия замужем за лыжником Никитой Ступаком. Их ребёнок, сын Арсений, родился 7 января 2020 года. Начиная с сезона-2020/2021 она выступает как Юлия Ступак.
Была дублёршей актрисы Ольги Лерман, сыгравшей Елену Вяльбе в художественном фильме «Белый снег».
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