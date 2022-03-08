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Анфиса Резцова: без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги

Анфиса Резцова: без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова высказалась о последствиях решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских лыжников от этапов Кубка мира.

«Надеюсь, в следующем сезоне уже всё наладится. Сами же себе делают хуже. Без противостояния Клебо — Большунов FIS потеряет большие деньги. Интерес к лыжам в Европе и так незначительный, а без лучших спортсменов в данном виде спорта это всё превращается в фарс.

Не понимаю, почему норвежская федерация так ожесточённо настроена по отношению к нашим лыжникам. Они же всех знают и понимают, что спортсмены не должны быть замешаны в этой истории. Дикость какая-то», — приводит слова Резцовой Sport24.

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