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«Встретились два дальневосточника». Панжинский выложил фото со Степановой

«Встретились два дальневосточника». Панжинский выложил фото со Степановой
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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский опубликовал новое фото в «сториз» в своём «инстаграме». Бывший спортсмен выложил фото с олимпийской чемпионкой Пекина (Китай) Вероникой Степановой.

«Встретились как-то два дальневосточника на подмосковной лыжне», — написал Панжинский.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Панжинского.

Для Степановой эти Олимпийские игры были дебютными. Изначально планировалось, что она выступит на Олимпиаде в Милане в 2026 году, но после высоких результатов в течение сезона её включили в состав на Игры в Пекине.

На Олимпиаде в Пекине она стала победительницей эстафеты в составе сборной России. Степанова стала самой юной лыжницей-олимпийской чемпионкой в истории.

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