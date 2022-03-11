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Елена Вяльбе: говорили Непряевой, что она единственная, кто может бороться с Йохауг

Елена Вяльбе: говорили Непряевой, что она единственная, кто может бороться с Йохауг
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о том, как победа в общем зачёте Кубка мира повлияет на российскую лыжницу Наталью Непряеву. По словам Вяльбе, теперь Непряева должна стать более уверенной в себе и выйти из тени норвежки Терезе Йохауг, которая завершила карьеру.

«У Натальи большой плюс. Она бегает дистанции и спринт. То, чего не могла делать Йохауг. Эта победа — уверенность для Наташи. Последние годы мы ей говорили: «Ты — единственная, кто может бороться с Йохауг». Но она не была в себе уверена. Теперь Непряева будет рвать, это однозначно. И нам хорошо, что у нас есть лидер и те, кто за ней идут. У нас хорошее подспорье, хорошие молодые девчонки», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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