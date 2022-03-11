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Наталья Непряева заняла 10-е место в спринтерском зачёте Кубка мира

Наталья Непряева заняла 10-е место в спринтерском зачёте Кубка мира
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Россиянка Наталья Непряева заняла 10-е место в спринтерском зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. В активе Непряевой, досрочно гарантировавшей себе победу в общем зачете Кубка мира, 208 очков.

Обладательницей «Малого Хрустального глобуса» стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла словенка Анамария Лампич, третье — представительница Швеции Йонна Сундлинг (442).

Лыжные гонки. Кубок мира. Итоговый спринтерский зачёт
Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 638.
2. Анамария Лампич (Словения) – 506.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 442…
4. Джессика Диггинс (США) — 351.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 321.
6. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 322.
7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 236.
8. Джулия Керн (США) – 235.
9. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 229.
10. Наталья Непряева (Россия) – 208…
31. Татьяна Сорина (Россия) – 69…
33. Юлия Ступак (Россия) – 68…
48. Христина Мацокина (Россия) – 23…
60. Анастасия Фалеева (Россия) – 11…
72. Анна Грухвина (Россия) – 4.

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