Россиянка Наталья Непряева заняла 10-е место в спринтерском зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. В активе Непряевой, досрочно гарантировавшей себе победу в общем зачете Кубка мира, 208 очков.

Обладательницей «Малого Хрустального глобуса» стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла словенка Анамария Лампич, третье — представительница Швеции Йонна Сундлинг (442).

Лыжные гонки. Кубок мира. Итоговый спринтерский зачёт

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 638.

2. Анамария Лампич (Словения) – 506.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 442…

4. Джессика Диггинс (США) — 351.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 321.

6. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 322.

7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 236.

8. Джулия Керн (США) – 235.

9. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 229.

10. Наталья Непряева (Россия) – 208…

31. Татьяна Сорина (Россия) – 69…

33. Юлия Ступак (Россия) – 68…

48. Христина Мацокина (Россия) – 23…

60. Анастасия Фалеева (Россия) – 11…

72. Анна Грухвина (Россия) – 4.