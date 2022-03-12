Бурман рассказал, как отнёсся к хейту после критики Большунова
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Шведский лыжник Йенс Бурман рассказал о хейте со стороны российских болельщиков после критики трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Возмущение Бурмана было вызвано фотографиями Большунова в форме советских лыжников, сделанными после отстранения россиян от участия в Кубке мира. Бурман посчитал напоминание об СССР во время конфликта России и Украины неуместным.
«Да, я получил много комментариев. Большинство из них было на русском, их я сразу удалил. Некоторые из оставшихся прочитал – там меня называют неумным человеком и кое-что ещё. Это ожидаемо, и меня это нисколько не волнует. Даже не кажется неприятным. И от своего мнения я не отказываюсь», — приводит слова Бурмана Expressen.
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