Мариус Линдвик выиграл чемпионат мира по полётам на лыжах с трамплина

Олимпийский чемпион норвежец Мариус Линдвик одержал победу на чемпионате мира по полётам на лыжах с трамплина К-200, который проходил в Викерсунде (Норвегия). Линдвик на 9,9 балла опередил словенца Тими Зайца. Призовую тройку замкнул австриец Штефан Крафт.
Линдвик вышел в лидеры уже после первого дня соревнований. Крафт старался не отставать, но ошибся в четвёртой попытке и пропустил вперёд ещё и Зайца, которому особо удалась как раз заключительная попытка.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира по полётам. Викерсунд, Норвегия
Мужчины. К-200
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 854,2.
2. Тими Зайц (Словения) – 844,3.
3. Штефан Крафт (Австрия) – 837,5.
4. Петер Превц (Словения) — 808,2.
5. Анже Ланишек (Словения) – 806,1.
6. Домен Превц (Словения) – 802,2.
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