Мариус Линдвик выиграл чемпионат мира по полётам на лыжах с трамплина

Олимпийский чемпион норвежец Мариус Линдвик одержал победу на чемпионате мира по полётам на лыжах с трамплина К-200, который проходил в Викерсунде (Норвегия). Линдвик на 9,9 балла опередил словенца Тими Зайца. Призовую тройку замкнул австриец Штефан Крафт.

Линдвик вышел в лидеры уже после первого дня соревнований. Крафт старался не отставать, но ошибся в четвёртой попытке и пропустил вперёд ещё и Зайца, которому особо удалась как раз заключительная попытка.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира по полётам. Викерсунд, Норвегия

Мужчины. К-200

1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 854,2.

2. Тими Зайц (Словения) – 844,3.

3. Штефан Крафт (Австрия) – 837,5.

4. Петер Превц (Словения) — 808,2.

5. Анже Ланишек (Словения) – 806,1.

6. Домен Превц (Словения) – 802,2.