Российский лыжник: наш спорт набирает обороты в медиа. Важно, чтоб это не переросло в цирк

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2022 среди юниоров российский лыжник Никита Денисов высказался о росте популярности лыжных гонок в России.

«Мне кажется, очень здорово, что лыжи набирают обороты в плане медийности. Многие люди начинают интересоваться, заниматься лыжными гонками и болеть за спортсменов. И это очень радует, ведь это действительно важно! Много родителей отдают своих детей в лыжные гонки. На детских Первенствах набирается по 300 человек в возрастной группе. Мне кажется, такого нет ни в одном спорте! Надеюсь, в дальнейшем лыжные гонки станут интересны ещё большему количеству людей и не будут уступать биатлону.

Рационально ли сокращать дистанции для зрелищности? Каждая гонка уникальна, по-своему зрелищна! Не нужно ничего сокращать и превращать в спринт. В тараканьи бега — Ски кросс. Разумеется, всё делается для зрелищности, но главное, чтобы всё это не переросло из спорта в цирк. Я очень люблю свой спорт, свою работу и надеюсь, что дальше лыжные гонки будут развиваться очень стремительно во всех направлениях», — приводит слова Денисова телеграм-канал Dokukin.