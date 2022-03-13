Мацокина — об отстранении: хочется доказать, что русских такие провокации не сломают

Лыжница сборной России Христина Мацокина оценила решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с военной спецоперацией России на Украине.
Отметим, что несмотря на запрет, ранее набранные очки позволили россиянке Наталье Непряевой одержать победу в общем зачёте Кубка мира.
«Мы столкнулись с ситуацией, на которую не можем повлиять. Остаётся только принять её и готовиться дальше.
Недопуск на международные соревнования, наоборот, даёт большую мотивацию двигаться дальше, чтобы в любой момент вернуться, быть готовым соревноваться и доказывать, что русские спортсмены — самые сильные, и такие провокации нас не сломают. Сильнейшие должны соревноваться с сильнейшими!» — приводит слова Мацокиной телеграм-канал Dokukin.
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