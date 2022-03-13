Ийво Нисканену не понравилось участвовать в смешанной эстафете

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Ийво Нисканен остался не слишком доволен проведением смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира, прошедшего в шведском Фалуне.

«Подобный вариант сореванований не является лучшим. Зрителям слишком сложно понять, что происходит во время гонки. Холунд сказал, что это было скучно? Я согласен с этим, мы хотим более традиционных состязаний. К тому же мы должны уважать то, что мы делали раньше, и гордиться этими гонками», — приводит слова Нисканена NRK.

Напомним, победу в смешанной эстафете, прошедшей в рамках заключительного этапа Кубка мира в Фалуне, одержала первая сборная США. Второе место завоевал первый коллектив Финляндии. Тройку призёров замкнула первая команда Норвегии.