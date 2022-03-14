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Степанова обратилась к норвежскому чиновнику, покинувшему пост из-за отстранения россиян

Степанова обратилась к норвежскому чиновнику, покинувшему пост из-за отстранения россиян
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на поступок норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала. Ваттердал покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

«Я не имела счастья лично быть знакомой с г-ном Ваттердалом, но я рада видеть, что не все на Западе, в частности, в Норвегии, поддерживают незаконное и аморальное решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований исключительно на основании того, что мы россияне. Ваш, господин Ваттердал, уход в отставку с поста заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии в знак протеста против нашего исключения — сильный шаг, я его ценю!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

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