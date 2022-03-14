Йохауг высказалась об эмоциональной реакции Непряевой на её слова об отстранении россиян

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг отреагировала на слова россиянки Натальи Непряевой, которую возмутило заявление норвежки касательно участия россиян в соревнованиях.
«После гонки Терезе дала интервью, в котором заявила, что русских здесь быть не должно. «Ну здрасьте!» — подумала я. Мы только что вместе стояли с ней и улыбались друг другу, а тут на тебе такое. Было неприятненько, не думала, что она так скажет», — ранее заявила Непряева.
«К Наталье у меня нет ничего личного. Я знаю российских лыжников, они не управляют страной. Но то, что делает Россия как нация, совершенно ужасно. Было бы неправильно позволить их лыжникам представлять свою страну с флагом на груди. Но я действительно сочувствую Наталье и другим лыжникам. Они не несут ответственность за действия своей страны», — приводит слова Йохауг Expressen.
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