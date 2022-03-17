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Ретивых прокомментировал победу в спринте на соревнованиях «Олимпийцы России»

Ретивых прокомментировал победу в спринте на соревнованиях «Олимпийцы России»
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Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал победу в спринте классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке.

Напомним, Ретивых выиграл финальный забег с результатом 3.58,18.

«Я знал, что у обоих Саш лыжи едут намного лучше, потому что когда они начали атаковать, то я не приближался, и после выхода на финишную прямую оказался метрах в двух позади них. Задача была дожать уже на финише, что получилось, я не сломался по технике, что важно при таком длинном финише. Здесь финишная часть без подъёмов, все в забегах боролись на финише, убежать не получалось», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

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