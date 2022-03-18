Елена Вяльбе оценила второе место Непряевой в разделке на соревнованиях в Кирово-Чепецке

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала результаты гонки на 10 км с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Первую тройку составили Мария Истомина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.

«Я не видела (не общалась. — Прим. «Чемпионата») никого из девчонок до старта и финиша, но могу сказать, что когда лидеров кто-то кусает, это всегда хорошо. Я надеюсь, что Наташа Непряева просто экономила силы сегодня. Ведь впереди чемпионат России, где ей предстоит бежать все гонки. Эти соревнования изначально не планировались, но они нужны были для того, чтобы спортсмены, что называется «подёргались» и не теряли форму. Хорошо, что мы смогли их организовать», — рассказала Вяльбе в эфире трансляции соревнований.



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