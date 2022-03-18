Непряева стала второй в разделке на соревнованиях в Кирово-Чепецке, победила Истомина

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке на 10 км коньковым ходом с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Непряева уступила лишь Марии Истоминой, преодолевшей дистанцию на 10,7 секунды быстрее.
Замкнула тройку сильнейших Екатерина Смирнова. Всего на старт вышли 15 спортсменок.
Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Женщины. Разделка на 10 км (коньковый ход)
1. Мария Истомина — 25.15,2.
2. Наталья Непряева +10,7.
3. Екатерина Смирнова +39,7.
4. Алиса Жамбалова +44,4.
5. Анастасия Рыгалина +59,9.
6. Ольга Царёва +1.31,2.
7. Евгения Крупицкая +1.33,6.
8. Елизавета Бекишева +1.38,0...
13. Христина Мацокина +2.29,8.
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