Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бриньоне выиграла заключительный старт в гигантском слаломе. «Малый глобус» достался Ворли

Бриньоне выиграла заключительный старт в гигантском слаломе. «Малый глобус» достался Ворли
Комментарии

Во французском Куршевеле завершился финал Кубка мира по горнолыжному спорту. В гигантском слаломе заключительный старт выиграла итальянка Федерика Бриньоне, малый Кубок мира в этой дисциплине завоевала француженка Тесса Ворли. Россиянка Екатерина Ткаченко заняла 49-е место.

В общем зачёте Кубка мира досрочно первенствовала американка Микаэла Шиффрин. Россиянка Юлия Плешкова — 71-я.

Франция. Куршевель.
Женщины. Гигантский слалом
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.14,68.
2. Марта Бассино (Италия) + 0,33.
3. Петра Влхова (Словакия) + 0,37.

Итоговый зачёт Кубка мира в гигантском слаломе
1. Тесса Ворли (Франция) — 567.
2. Сара Гектор (Швеция) — 540.
3. Микаэла Шиффрин (США) — 507…
49. Екатерина Ткаченко (Россия) — 8.

Итоговый общий зачёт Кубка мира
1. Микаэла Шиффрин (США) — 1493.
2. Петра Влхова (Словакия) — 1309.
3. Федерика Бриньоне (Италия) — 1055…
71. Юлия Плешкова (Россия) — 71…
115. Екатерина Ткаченко (Россия) — 8.

Новость по теме
Горнолыжница Микаэла Шиффрин в четвёртый раз выиграла Кубок мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022