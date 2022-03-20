Бриньоне выиграла заключительный старт в гигантском слаломе. «Малый глобус» достался Ворли

Во французском Куршевеле завершился финал Кубка мира по горнолыжному спорту. В гигантском слаломе заключительный старт выиграла итальянка Федерика Бриньоне, малый Кубок мира в этой дисциплине завоевала француженка Тесса Ворли. Россиянка Екатерина Ткаченко заняла 49-е место.

В общем зачёте Кубка мира досрочно первенствовала американка Микаэла Шиффрин. Россиянка Юлия Плешкова — 71-я.

Франция. Куршевель.

Женщины. Гигантский слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 2.14,68.

2. Марта Бассино (Италия) + 0,33.

3. Петра Влхова (Словакия) + 0,37.



Итоговый зачёт Кубка мира в гигантском слаломе

1. Тесса Ворли (Франция) — 567.

2. Сара Гектор (Швеция) — 540.

3. Микаэла Шиффрин (США) — 507…

49. Екатерина Ткаченко (Россия) — 8.



Итоговый общий зачёт Кубка мира

1. Микаэла Шиффрин (США) — 1493.

2. Петра Влхова (Словакия) — 1309.

3. Федерика Бриньоне (Италия) — 1055…

71. Юлия Плешкова (Россия) — 71…

115. Екатерина Ткаченко (Россия) — 8.