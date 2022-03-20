Макграт выиграл слалом в Куршевеле. «Малый хрустальный глобус» завоевал Кристофферсен

Норвежец Атле Макграт выиграл финальный этап Кубка мира в слаломе, прошедший в Куршевеле (Франция). «Малый хрустальный глобус» по итогам всех гонок сезона в слаломе достался норвежцу Хенрику Кристофферсену.

Россиянин Александр Хорошилов стал 28-м в зачёте слалома и 78-м в общем зачёте. Обладателем Кубка мира в общем зачёте стал швейцарец Марко Одерматт.

Горнолыжный спорт. Финал Кубка мира.

Куршевель (Франция), 20 марта

Мужчины. Слалом

1. Атле Макграт (Норвегия) — 1.34,52.

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +0,37.

3. Мануэль Феллер (Австрия) +0,77.



Итоговый зачёт Кубка мира в слаломе

1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 451.

2. Мануэль Феллер (Австрия) — 361.

3. Атле Макграт (Норвегия) — 348...

28. Александр Хорошилов (Россия) — 82.



Итоговый общий зачёт Кубка мира

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1639.

2. Александр Килде (Норвегия)— 1172.

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 954...

78. Александр Хорошилов (Россия) — 82…

135. Александр Андриенко (Россия) — 9…

145. Иван Кузнецов (Россия) — 6.