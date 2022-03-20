Макграт выиграл слалом в Куршевеле. «Малый хрустальный глобус» завоевал Кристофферсен

Норвежец Атле Макграт выиграл финальный этап Кубка мира в слаломе, прошедший в Куршевеле (Франция). «Малый хрустальный глобус» по итогам всех гонок сезона в слаломе достался норвежцу Хенрику Кристофферсену.
Россиянин Александр Хорошилов стал 28-м в зачёте слалома и 78-м в общем зачёте. Обладателем Кубка мира в общем зачёте стал швейцарец Марко Одерматт.
Горнолыжный спорт. Финал Кубка мира.
Куршевель (Франция), 20 марта
Мужчины. Слалом
1. Атле Макграт (Норвегия) — 1.34,52.
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) +0,37.
3. Мануэль Феллер (Австрия) +0,77.
Итоговый зачёт Кубка мира в слаломе
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 451.
2. Мануэль Феллер (Австрия) — 361.
3. Атле Макграт (Норвегия) — 348...
28. Александр Хорошилов (Россия) — 82.
Итоговый общий зачёт Кубка мира
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 1639.
2. Александр Килде (Норвегия)— 1172.
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 954...
78. Александр Хорошилов (Россия) — 82…
135. Александр Андриенко (Россия) — 9…
145. Иван Кузнецов (Россия) — 6.
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