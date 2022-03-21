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Марит Бьорген назвала норвежскую лыжницу, которая способна заменить Терезе Йохауг

Марит Бьорген назвала норвежскую лыжницу, которая способна заменить Терезе Йохауг
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Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген предположила, каким будет будущее женской сборной Норвегии без Терезе Йохауг.

«Думаю, у нас фантастическая глубина в женской команде, но результаты всё же будут волнообразными. Может, теперь стоит создать немного иную, новую команду, привлечь хороших тренеров, которые будут преданы делу и направят девушек на правильный путь. Безусловно, у нас есть хорошие возможности, чтобы добиться большего. Возможно, команде придётся немного опуститься в плане результатов и перестроиться, но она вернётся.

Я не считаю, что в тренерском составе обязательно должны быть женщины. Самое главное – чтобы тренер был предан делу, создавал хорошую атмосферу внутри команды и повышал уровень выступлений. Женщина это будет или мужчина, не думаю, что это имеет значение», — приводит слова Бьорген VG.

При этом Бьорген отметила, что лидерство в сборной может захватить 20-летняя Хелене Марие Фоссесхолм.

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