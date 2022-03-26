Ретивых упал по ходу спринтерского полуфинала на ЧР, наступив на лыжу белоруса Шпунтова

Призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых стал причиной небольшого завала по ходу полуфинального спринтерского забега свободным стилем на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.

Ретивых, преодолевая поворот, наступил на лыжу белорусского лыжника Егора Шпунтова. Глеб упал, потянув за собой соотечественника Савелия Коростелёва.

II забег

1. Александр Терентьев — 2.34,28.

2. Фёдор Назаров — отставание +0,23.

3. Андрей Феллер +1,83.

4. Егор Шпунтов +2,78.

5. Глеб Ретивых +8,06.

6. Савелий Коростелёв +12,98.

Первый полуфинальный забег прошёл без падений, его выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.