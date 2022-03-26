Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова

В Сыктывкаре состоялись финальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 в этом виде Александр Терентьев, второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, третье — Денис Филимонов.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал.
1. Александр Терентьев — 2.28,11.
2. Александр Большунов — отставание +0,35.
3. Денис Филимонов +0,47.
4. Фёдор Назаров +2,47.
5. Сергей Забалуев +3,62.
6. Иван Якимушкин +16,67.
Отметим, что 22-летний Терентьев также выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия), одолев титулованного норвежца Йоханнеса Клебо.
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