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Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова

Терентьев стал чемпионом России 2022 года в коньковом спринте, победив Большунова
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В Сыктывкаре состоялись финальные забеги мужского спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 в этом виде Александр Терентьев, второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, третье — Денис Филимонов.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Финал.

1. Александр Терентьев — 2.28,11.
2. Александр Большунов — отставание +0,35.
3. Денис Филимонов +0,47.
4. Фёдор Назаров +2,47.
5. Сергей Забалуев +3,62.
6. Иван Якимушкин +16,67.

Отметим, что 22-летний Терентьев также выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия), одолев титулованного норвежца Йоханнеса Клебо.

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Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
26 марта 2022, суббота. 14:10 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Архангельская - Ненецкий АО
2:28.11
2
Александр Большунов
Архангельская область
+0.35
3
Денис Филимонов
Республика Татарстан
+0.47
Комментарии
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