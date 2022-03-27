Старт-лист женского скиатлона на чемпионате России-2022 по лыжным гонкам

Определён старт-лист женского скиатлона на чемпионате России, который начнётся сегодня, 27 марта, в Сыктывкаре. Время начала — 11:15 мск.

1. Наталья Непряева

2. Алиса Жамбалова

4. Алия Иксанова

5. Мария Гущина

6. Анастасия Доценко

7. Анастасия Рыгалина

10. Мария Истомина

12. Ольга Кучерук

14. Ольга Царёва

18. Дарья Сторожилова

20. Лилия Васильева

24. Марина Черноусова

27. Светлана Николаева

34. Наталья Матвеева

38. Анна Грухвина

48. Анастасия Кулешова

Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.

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