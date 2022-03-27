Старт-лист мужского скиатлона на чемпионате России-2022 по лыжным гонкам

Определён старт-лист мужского скиатлона на чемпионате России, который начнётся сегодня, 27 марта, в Сыктывкаре. Время начала — 12:20 мск.

1. Александр Большунов

3. Иван Якимушкин

4. Алексей Червоткин

5. Денис Спицов

6. Андрей Ларьков

8. Артём Мальцев

9. Илья Семиков

14. Савелий Коростелёв

17. Евгений Белов

18. Сергей Ардашев

27. Иван Горбунов

28. Андрей Мельниченко

32. Ермил Вокуев

49. Глеб Ретивых

Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.

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