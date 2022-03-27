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Александр Большунов уверенно выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре

Александр Большунов уверенно выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре
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В Сыктывкаре состоялся мужской скиатлон в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года в этом виде Александр Большунов. Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Станислав Волженцев.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Скиатлон, 30 км.

1. Александр Большунов — 1:14,58,4
2. Илья Семиков — отставание +20,5
3. Станислав Волженцев +20,5
4. Алексей Виценко +22,4
5. Илья Порошкин +24,5
5. Артём Мальцев +24,5
7. Евгений Белов +24,6
8. Андрей Мельниченко +25,0
11. Денис Спицов +28,5
12. Ермил Вокуев +32,4
15. Глеб Ретивых +42,7
17. Иван Якимушкин +1.01,0

Для Большунова это вторая медаль на чемпионате России. Ранее Александр завоевал серебро в спринте свободным стилем.

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Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Мужчины. Скиатлон 30 км
27 марта 2022, воскресенье. 12:20 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Архангельская область
2
Илья Порошкин
Республика Коми
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
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