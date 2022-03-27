Александр Большунов уверенно выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре

В Сыктывкаре состоялся мужской скиатлон в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года в этом виде Александр Большунов. Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Станислав Волженцев.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.

Мужчины. Скиатлон, 30 км.

1. Александр Большунов — 1:14,58,4

2. Илья Семиков — отставание +20,5

3. Станислав Волженцев +20,5

4. Алексей Виценко +22,4

5. Илья Порошкин +24,5

5. Артём Мальцев +24,5

7. Евгений Белов +24,6

8. Андрей Мельниченко +25,0

11. Денис Спицов +28,5

12. Ермил Вокуев +32,4

15. Глеб Ретивых +42,7

17. Иван Якимушкин +1.01,0

Для Большунова это вторая медаль на чемпионате России. Ранее Александр завоевал серебро в спринте свободным стилем.

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