Александр Большунов уверенно выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре

В Сыктывкаре состоялся мужской скиатлон в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года в этом виде Александр Большунов. Вторым финишировал Илья Семиков. Тройку призёров замкнул Станислав Волженцев.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Скиатлон, 30 км.
1. Александр Большунов — 1:14,58,4
2. Илья Семиков — отставание +20,5
3. Станислав Волженцев +20,5
4. Алексей Виценко +22,4
5. Илья Порошкин +24,5
5. Артём Мальцев +24,5
7. Евгений Белов +24,6
8. Андрей Мельниченко +25,0
11. Денис Спицов +28,5
12. Ермил Вокуев +32,4
15. Глеб Ретивых +42,7
17. Иван Якимушкин +1.01,0
Для Большунова это вторая медаль на чемпионате России. Ранее Александр завоевал серебро в спринте свободным стилем.
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