Наталья Непряева и Светлана Николаева вышли в финал командного спринта на ЧР

Российские лыжницы Наталья Непряева и Светлана Николаева прошли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Спортсменки показали лучший результат во втором полуфинале.

Второе место во втором полуфинале заняли Алия Иксанова и Ольга Сергеева, отставшие на 1,3 секунды. Замкнули тройку Анастасия Доценко и Христина Мацокина.

Помимо трёх вышеназванных тандемов в финале выступят Елизавета Шалабода/Наталья Матвеева, Дарья Сторожилова/Диана Соболева, Дина Некрасова/Лилия Васильева, Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова, Евгения Рудометова/Ольга Кучерук, Алёна Баранова/Алиса Жамбалова и Ольга Вокуева/Ольга Царёва.

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