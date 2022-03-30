Мекрюкова извинилась перед Мацокиной за инцидент с падением в финале командного спринта ЧР

Российская лыжница Наталья Мекрюкова извинилась перед Христиной Мацокиной за то, что спровоцировала инцидент с падением в финале командного спринта на чемпионате России. Команда Мацокиной не смогла побороться за медали.
«В спринте падения часто случаются, так и сегодня произошло. Я была виновата в том, что случилось, и уже извинилась перед Христиной Мацокиной. Но после падения не было мыслей о том, что всё пропало. Нет, я просто рванула изо всех сил, чтобы приблизиться к лидерам, и это практически получилось. К счастью, это случилось на равнине, я быстро набрала скорость. Если бы упала на спуске, было бы гораздо хуже.
Реально ли бороться с Непряевой? Она, наверное, не в лучшей своей форме здесь, потому мы были достаточно близко», — сказала Мекрюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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