Мекрюкова извинилась перед Мацокиной за инцидент с падением в финале командного спринта ЧР

Российская лыжница Наталья Мекрюкова извинилась перед Христиной Мацокиной за то, что спровоцировала инцидент с падением в финале командного спринта на чемпионате России. Команда Мацокиной не смогла побороться за медали.

«В спринте падения часто случаются, так и сегодня произошло. Я была виновата в том, что случилось, и уже извинилась перед Христиной Мацокиной. Но после падения не было мыслей о том, что всё пропало. Нет, я просто рванула изо всех сил, чтобы приблизиться к лидерам, и это практически получилось. К счастью, это случилось на равнине, я быстро набрала скорость. Если бы упала на спуске, было бы гораздо хуже.

Реально ли бороться с Непряевой? Она, наверное, не в лучшей своей форме здесь, потому мы были достаточно близко», — сказала Мекрюкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.