Лыжный спорт, чемпионат России: во сколько начало женской и мужской эстафет, где смотреть

Сегодня, 1 апреля, в Сыктывкаре продолжится чемпионат России – 2022 по лыжным гонкам. В программе – женская и мужская эстафеты. Соревнования будут показаны в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», начало трансляции — в 10:35 мск.

За медали национального чемпионата среди прочих ведут борьбу трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева. Другие известные лыжники, соревнующиеся за награды первенства страны: Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Анастасия Рыгалина, Ольга Царёва и Евгения Крупицкая.

Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).

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