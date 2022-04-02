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Наталья Непряева выиграла масс-старт на 30 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам

Наталья Непряева выиграла масс-старт на 30 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам
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Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Олимпийская чемпионка Пекина преодолела дистанцию за 1 час 17 минут 51,9 секунды.

Серебро гонки завоевала Елизавета Шалабода, уступившая Непряевой 2,1 секунды. Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+3,3).

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар
Женщины. Масс-старт, 30 км

1. Наталья Непряева — 1:17.51,9.
2. Елизавета Шалабода +1,9.
3. Мария Истомина +3,4.
4. Евгения Крупицкая +7,0.
5. Анастасия Кулешова +7,7.
6. Анастасия Рыгалина +8,3.
7. Алиса Жамбалова +19,2.
8. Екатерина Смирнова +19,2.
9. Светлана Заборская +20,8.
10. Дарья Сторожилова +23,0.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля.

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Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
02 апреля 2022, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
1:17:51.7
2
Елизавета Шалабода
Москва - Приморский край
1:17:53.8
3
Мария Истомина
Пермский край
1:17:55.3
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