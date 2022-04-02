Шалабода: второе место порадовало. Непряева пока сильнейшая лыжница, я не на таком уровне

Российская лыжница Елизавета Шалабода, завоевавшая серебряную медаль чемпионата России в масс-старте на 30 км, подвела итоги гонки.
«Я настраивалась, что буду бороться с Натальей Непряевой, но не только с ней, а вообще с девочками из сборной. Мы же в России их практически не видим, а на национальном чемпионате есть шанс побороться с лучшими лыжницами страны, да и мира.
Самочувствие отличное, лыжи работали прекрасно. Сегодня все экономились до последнего подъёма, никто не работал в полную силу и не выходил вперёд. Для женской гонки это удивительно, ведь девочки обычно с самого старта на всю катушку бегут. 27 км мы ехали спокойно. Но вся гонка была как спринт, очень контактная: цеплялись лыжами, палками, толкались, даже на финишном подъёме умудрялись цепляться. Только этот «спринт» на 3 км растянулся.
Наташа пока сильнейшая лыжница, я пока не на том уровне, чтобы с ней бороться. Второе место меня порадовало», — сказала Шалабода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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