Мария Истомина: не скажу, что боюсь обыграть Непряеву. Когда-нибудь это случится

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала своё выступление в женском марафоне свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 в Сыктывкаре.

«Варианты зацепиться на финише были, но мне не повезло. Я немного не так ушла на небольшой финишный спуск и меня просто перекрыли. Так и получилось, что я осталась третьей, а на заключительном подъёме уже не получилось приблизиться.

Трасса такая, что ты не можешь убежать от группы, со спусков на выкатах на равнинные участки группа тебя быстро догоняет, твоё преимущество быстро съедается.

Длинные протяжки? Хотела просеять группу, потому что нас реально было слишком много, есть риск падений, поломки палок, все ведь друг на друге едут практически. Я попыталась растянуть группу, чтобы потом на финише было проще выбираться.

У Наташи (Непряевой) был любой вариант, как провести гонку – давать ли протяжку или вообще сидеть в группе, а на финише выиграть в любом случае. Мне же нужно было уходить по дистанции, потому что на финише я не могу выдать такую резкость движений и быстроту. Мой вариант был давать протяжки и убегать.

Я реально пыталась убегать, сделала всё, что возможно, допустила ошибки в тактическом плане, но это опыт. Наверное, можно было быть чуть выше. Я не скажу, что боюсь Наташу, и нет мыслей, что мне её не обыграть. Я понимаю, что у неё в гонке шансы выше, но это не значит, что я не могу её победить. Когда-нибудь так и случится», — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.