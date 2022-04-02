Эбба Андерссон опередила Марит Бьорген в 50-километровой гонке Ski Classics «Рейстадлопет»

В Норвегии в рамках марафонской серии Ski Classics прошла 50-километровая гонка «Рейстадлопет».

У женщин её выиграла призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете шведка Эбба Андерссон. Почти на минуту она опередила восьмикратную олимпийскую чемпионку, легендарную норвежскую лыжницу Марит Бьорген.

У мужчин доминировал победитель этапа Кубка мира норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Ski Classics. «Рейстадлопет». Норвегия. Масс-старт. 50 км, классический стиль

Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 2:38.01,4.

2. Марит Бьорген (Норвегия) – отставание + 54,2.

3. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) + 3.52,8.

Мужчины

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет — 2:17.42,0.

2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – отставание + 1.15,2.

3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) + 3.10,1.