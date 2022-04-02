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Эбба Андерссон опередила Марит Бьорген в 50-километровой гонке Ski Classics «Рейстадлопет»

Эбба Андерссон опередила Марит Бьорген в 50-километровой гонке Ski Classics «Рейстадлопет»
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В Норвегии в рамках марафонской серии Ski Classics прошла 50-километровая гонка «Рейстадлопет».

У женщин её выиграла призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете шведка Эбба Андерссон. Почти на минуту она опередила восьмикратную олимпийскую чемпионку, легендарную норвежскую лыжницу Марит Бьорген.

У мужчин доминировал победитель этапа Кубка мира норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Лыжные гонки. Ski Classics. «Рейстадлопет». Норвегия. Масс-старт. 50 км, классический стиль

Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 2:38.01,4.
2. Марит Бьорген (Норвегия) – отставание + 54,2.
3. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) + 3.52,8.

Мужчины

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет — 2:17.42,0.
2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – отставание + 1.15,2.
3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) + 3.10,1.

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