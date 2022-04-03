Ступак обратилась к С. Фуркаду, выступающему против отстранения российских спортсменов

Лыжница сборной России Юлия Ступак отреагировала на высказывание чемпиона мира, бывшего французского биатлониста Симона Фуркада, который жёстко раскритиковал массовые отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Симон», — написала Ступак в комментариях к посту Фуркада в социальных сетях, добавив эмодзи «сложенные вместе ладони» (благодарность) и «любовь».

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Юлия пропустила чемпионат России – 2022 в Сыктывкаре. «У неё есть воспаление, проблема с ногами. Она продолжит восстановление, чтобы войти в сезон свежей», — объяснила решение спортсменки глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.