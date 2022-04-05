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Глава лыж Норвегии ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян

Глава лыж Норвегии ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян
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Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что именно он был инициатором отстранения российских лыжников от этапов Кубка мира.

«Всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими. Вот это напрягает. Это Эрик Рёсте? Да. Мне было очень неприятно, что член Совета FIS так себя повёл», — ранее заявила Вяльбе в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Я воспринимаю эти высказывания как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации.

Это (ситуация на Украине) совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира. За этим стоит единое международное спортивное движение», — приводит слова Рёсте Dagbladet.

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