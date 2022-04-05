Глава лыж Норвегии ответил Вяльбе, которая считает его инициатором отстранения россиян

Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что именно он был инициатором отстранения российских лыжников от этапов Кубка мира.
«Всю истерию вокруг лыжников сделал один человек, продавил решение везде и всюду и, самое главное, настроил своих спортсменов и другие команды, чтобы те тоже повторили, что они не хотят соревноваться с русскими. Вот это напрягает. Это Эрик Рёсте? Да. Мне было очень неприятно, что член Совета FIS так себя повёл», — ранее заявила Вяльбе в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
«Я воспринимаю эти высказывания как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации.
Это (ситуация на Украине) совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира. За этим стоит единое международное спортивное движение», — приводит слова Рёсте Dagbladet.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41
-
10:31
-
10:01
-
09:36
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:41
-
21:57
-
21:37
-
19:28
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:20
-
17:45
-
15:48