Вяльбе назвала группу, в которой будет числиться Устюгов после ухода Крамера

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, в какой группе будет готовиться к следующему сезону двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов.
«Серёга точно будет в группе Егора Сорина, но чисто формально, потому что я уверена, что он будет тренироваться самостоятельно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Отметим, что Устюгов большую часть карьеры тренировался в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера, который из-за ситуации на Украине не сможет продолжить работу в сборной России.
На Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.
Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 6 апреля 2022
-
17:46
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41
-
10:31
-
10:01
-
09:36
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:41