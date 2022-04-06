Вяльбе назвала группу, в которой будет числиться Устюгов после ухода Крамера

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, в какой группе будет готовиться к следующему сезону двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов.

«Серёга точно будет в группе Егора Сорина, но чисто формально, потому что я уверена, что он будет тренироваться самостоятельно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Отметим, что Устюгов большую часть карьеры тренировался в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера, который из-за ситуации на Украине не сможет продолжить работу в сборной России.

На Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.

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