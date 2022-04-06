Глава комитета лыжных гонок FIS рассказал, когда россиян допустят до международных стартов

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, предположил, когда россиянам разрешат участвовать в международных стартах.
«Спорту нужно следовать за остальным обществом в таком серьёзном деле. Если отменят санкции и откроют воздушное пространство, то спорту надо за этим последовать. Но не раньше. Это очень серьёзно. Мы видим по телевизору ужасные картины. Спорт не может притворяться, что ничего не случилось.
Мы в конфликте, который, судя по всему, ждёт эскалация. И это переносит нас туда, где я рос в Киркенесе в 60-е и 70-е. Там многие улицы носят русские имена. Но сейчас мы возвращаемся к мрачной главе. Это трагично.
С 1989-го развитие отношений было позитивным, у нас был потрясающий период с открытыми границами. Очень жаль, что теперь мы на пути в то состояние, которое уже считали прошлым. У меня там (в России) много хороших друзей, но с ними уже не так просто общаться», — приводит слова Ульванга Dagbladet.
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