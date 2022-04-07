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За медали Олимпиады Устюгов получил от региона 15 млн руб., Резцова — 17 млн

За медали Олимпиады Устюгов получил от региона 15 млн руб., Резцова — 17 млн
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Югорским спортсменам на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой были вручены региональные награды за успешные выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), сообщает «Югра ТВ».

Лыжник Сергей Устюгов, ставший финишёром в мужской лыжной эстафете, за золотую медаль получил сертификат на 15 миллионов рублей. Биатлонистка Кристина Резцова за две олимпийские награды получила сертификаты на 10 и 7 миллионов рублей. Резцова завоевала серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной.

Кроме того, денежные вознаграждения получили паралимпийцы, которые блестяще выступили на играх «Мы вместе. Спорт».

Сертификаты получили и тренеры. Например, Иван Брагин за подготовку Устюгова был удостоен сертификата на 4 миллиона рублей.

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