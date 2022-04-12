Призёр ОИ Сергей Ридзик отреагировал на громкие слова Вика Уайлда о скандале с Таталиной

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по фристайлу Сергей Ридзик отреагировал на слова двукратного чемпиона ОИ по сноуборду Виктора Уайлда. Ранее Уайлд, комментируя скандал с чемпионкой мира 2021 года в биг-эйре Анастасией Таталиной, заявил, что Анастасия права и что с лучшими российскими спортсменами обращаются как с мусором.

«Давайте будем честны друг перед другом: я всегда говорил, что спортсмен для общества — это развлекательный ресурс. Другими словами, мы — клоуны, мы — циркачи, мы развлекаем публику. Для какого-то личностного восприятия — да, спортсмен — это тот, кто добивается поставленных целей через пот, кровь и труд, борется за свои идеалы, мечты и цели. Так мы воспринимаем сами себя. А для народа мы те, кто выполняет трюки, рискует своим здоровьем и на потеху публике добивается высоких результатов. Это правда, это реалии, от которых мы не уйдём.

О том, что сказал Вик Уайлд, — я не говорю, что этого нет. Это есть — где-то больше, где-то меньше. Но надо понимать, что все люди имеют личностные отношения. Есть где-то неприязнь у одного человека к другому — это проблема, которую нужно искоренять, вырезать, как опухоль. Это вносит раздор в команду, пропадает командная идеология, и люди начинают бороться за свои нагретые места. Этот инцидент — он ведь вытекающий», — цитирует Ридзика «Газета.ру».

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