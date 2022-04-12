Вик Уайлд: Таталина говорит правду. С нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Виктор Уайлд отреагировал на скандал с участием чемпионки мира 2021 года в биг-эйре, российской фристайлистки Анастасии Таталиной. Ранее Таталина заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от неё поделиться заработанными призовыми, а мать спортсменки заявила о домогательствах к её дочери со стороны тренера Никиты Васильева.

«Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности. Почти у всех спортсменов есть похожие истории», — написал Уайлд в своём телеграм-канале.

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