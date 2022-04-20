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Елена Вяльбе рассказала о «прикольном» подарке от Александра Большунова на день рождения

Елена Вяльбе рассказала о «прикольном» подарке от Александра Большунова на день рождения
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, какой подарок однажды получила от трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и его семьи. Сегодня, 20 апреля, Вяльбе исполнилось 54 года.

«Спортсмены мне ничего не дарят (смеётся). Наверное, только пару лет назад Большуновы подарили лыжницу в виде меня: это такая игрушка, на которой было моё лицо. Так как я собираю лыжников, то это очень прикольный и оригинальный подарок. Думала, что это сделал Сашин папа, но нет. Однако это не менее приятно. Придумать такое и найти человека, кто сделает, — дорогого стоит.

В целом спортсмены просто звонят, пишут. Кто-то не поздравляет, может быть, кто-то и не знает о моём дне рождении. Но я не отношусь к этому ревниво. Абсолютно нет. Не думаю, что это плохо. Я и сама про кого-то забываю. Это нормально», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

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