Названы лыжницы, которые заменят в сборной Норвегии Терезе Йохауг и Майкен Касперсен Фаллу

Руководство сборной Норвегии по лыжным гонкам определилось с именами лыжниц, которые заменят завершивших карьеру Терезе Йохауг, Майкен Касперсен Фаллу и выпавшую из состава Ингвильд Флугстад Эстберг, сообщает TV2 со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, в основную женскую команду для подготовки к сезону-2022/2023 войдут Рагниль Хага, Юлье Мюре и Марте Скаанес. Отмечается, что официальное объявление составов пройдёт в Осло 2 мая.
Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.
Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте, серебряный призёр Пхёнчхана-2018 и пятикратная чемпионка мира. Норвежка является трёхкратной обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте Кубка мира (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018).
Эстберг – двукратная олимпийская чемпионка (в эстафете и командном спринте), чемпионка мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2018/2019.
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