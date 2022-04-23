Названы лыжницы, которые заменят в сборной Норвегии Терезе Йохауг и Майкен Касперсен Фаллу

Руководство сборной Норвегии по лыжным гонкам определилось с именами лыжниц, которые заменят завершивших карьеру Терезе Йохауг, Майкен Касперсен Фаллу и выпавшую из состава Ингвильд Флугстад Эстберг, сообщает TV2 со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, в основную женскую команду для подготовки к сезону-2022/2023 войдут Рагниль Хага, Юлье Мюре и Марте Скаанес. Отмечается, что официальное объявление составов пройдёт в Осло 2 мая.

Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

Фалла – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в спринте, серебряный призёр Пхёнчхана-2018 и пятикратная чемпионка мира. Норвежка является трёхкратной обладательницей «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте Кубка мира (сезоны-2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018).

Эстберг – двукратная олимпийская чемпионка (в эстафете и командном спринте), чемпионка мира, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2018/2019.