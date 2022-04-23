Нортуг — о Норвегии без Йохауг и Фаллы: команда осталась без опоры, её ждёт много критики

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг предположил, что ждёт женскую сборную Норвегии после завершения карьеры Терезе Йохауг и Майкен Касперсен Фаллы, а также непопадания в основной состав Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Это целая «стена» в команде, которая исчезла. Всё, чего достигало это трио, оставляло команду недосягаемой для критики. Без них национальная команда останется без опоры, фундамента.

Теперь мы должны думать о долгосрочной перспективе, чемпионат мира в Тронхейме должен стать нашей целью. А затем Олимпийские игры, на следующий год. По пути туда эта банда, «новая Норвегия», должна быть готова к болезненным поражениям, особенно со стороны конкуренток из Швеции. Эту команду ждёт много критики из-за отсутствия результатов.

Надеюсь, эту команду возглавит тренер, который сможет оберегать её и заставит девочек лучше относиться друг к другу», — приводит слова Нортуга TV2.