Глава комитета лыжных гонок FIS нашёл символизм в решении россиян провести сбор в Крыму

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, высказался о решении тренерского штаба сборной России провести первый тренировочный сбор в сезоне-2022/2023 в Крыму.

В Крыму начнут свою подготовку к сезону лыжники группы Юрия Бородавко, где среди прочих работают трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона Наталья Непряева. Сбор стартует 15 мая.

«Есть ли в этом особый символизм? Конечно, это так. В значительной степени», — приводит слова Ульванга Nettavisen.

Ранее бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфшус назвал решение россиян провести сбор в Крыму «странным», но при этом отметил, что в позиции российских лидеров его уже ничто не удивляет.