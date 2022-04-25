Глава комитета лыжных гонок FIS нашёл символизм в решении россиян провести сбор в Крыму

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, высказался о решении тренерского штаба сборной России провести первый тренировочный сбор в сезоне-2022/2023 в Крыму.
В Крыму начнут свою подготовку к сезону лыжники группы Юрия Бородавко, где среди прочих работают трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона Наталья Непряева. Сбор стартует 15 мая.
«Есть ли в этом особый символизм? Конечно, это так. В значительной степени», — приводит слова Ульванга Nettavisen.
Ранее бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфшус назвал решение россиян провести сбор в Крыму «странным», но при этом отметил, что в позиции российских лидеров его уже ничто не удивляет.
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