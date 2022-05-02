Эмиль Иверсен показал, как тренируется на снегу 1 мая. Фото

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, представитель Норвегии Эмиль Иверсен опубликовал в своих соцсетях новую фотографию. Иверсен показал, как потренировался на снегу вчера, 1 мая.

«1 мая», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива эмиля иверсена

Напомним, Эмилю Иверсену не удался сезон-2021/2022. Он досрочно прекратил выступления, пропустив последние этапы Кубка мира. В рамках Кубка мира лучший личный результат Иверсена в сезоне – седьмое место в классической разделке. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эмиль выступил лишь в эстафете, где команда Норвегии заняла второе место.

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