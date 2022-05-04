«Крутые два дня». Артём Мальцев выложил снимки со свадьбы Ивана Якимушкина и Ольги Кучерук

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете лыжник сборной России Артём Мальцев опубликовал в своих соцсетях новые фотографии. Снимки сделаны на свадьбе лыжника Ивана Якимушкина и лыжницы Ольги Кучерук, прошедшей 30 апреля. 25-летний Якимушкин и 24-летняя Кучерук поженились в Тюмени.

«Спасибо вам, наши хорошие, за крутые два дня свадьбы. Будьте счастливы», — подписал фотографии Мальцев.

Фото: из личного архива артёма мальцева

Фото: из личного архива артёма мальцева

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Мальцев стал 22-м (280 очков). Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: