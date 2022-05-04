Двукратная чемпионка ОИ: не все вынесут нагрузки, через которые проходила Йохауг

Двукратная чемпионка Олимпийских игр 31-летняя норвежская лыжница Рагниль Хага, вернувшаяся на предстоящий сезон в национальную команду, высказалась об именитой соотечественнице Терезе Йохауг, в начале года объявившей об окончании карьеры.
«Я ценю эту возможность (о возвращении в сборную. – Прим. «Чемпионата»). Не так уж и много людей добивается подобного. И я постараюсь воспользоваться предоставленным шансом. Думаю, что у нашей команды больший потенциал, чем считается.
Терезе очень многому научила меня и девочек помладше. И тому, сколько нужно тренироваться, и тому, в каком темпе нужно работать. Не думаю, что все вытерпят те нагрузки, через которые она проходила. Некоторые считают, что она тренировалась слишком много», – приводит слова спортсменки издание TV2.
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