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Йоханнес Клебо высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам

Йоханнес Клебо высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказался о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.

В частности, олимпийские чемпионы 2022 года в эстафетах Юлия Ступак и Алексей Червоткин досрочно получили воинское звание «капитан».

«В отдельные случаи трудно вникнуть. Когда политика и спорт смешиваются, как это происходит сейчас, это невероятно сложно. Мне трудно понять, как к этому относиться.

Если быть честным, я не думал, что такое может произойти в 2022 году. Как я уже сказал, мне трудно говорить об этом, потому что я не знаю, что сказать», — приводит слова Клебо Dagbladet.

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