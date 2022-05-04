Йоханнес Клебо высказался о присвоении воинских званий российским спортсменам

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказался о церемонии чествования российских олимпийцев в Кремле на фоне ситуации на Украине. Чемпионы Пекина-2022 встретились с президентом России Владимиром Путиным и получили государственные награды, некоторым из спортсменов были присвоены новые воинские звания.
В частности, олимпийские чемпионы 2022 года в эстафетах Юлия Ступак и Алексей Червоткин досрочно получили воинское звание «капитан».
«В отдельные случаи трудно вникнуть. Когда политика и спорт смешиваются, как это происходит сейчас, это невероятно сложно. Мне трудно понять, как к этому относиться.
Если быть честным, я не думал, что такое может произойти в 2022 году. Как я уже сказал, мне трудно говорить об этом, потому что я не знаю, что сказать», — приводит слова Клебо Dagbladet.
- 4 мая 2022
-
21:26
-
21:01
-
20:45
-
20:08
-
14:30
-
13:44
-
12:54
-
12:28
-
11:56
-
09:27
-
09:16
-
00:22
-
00:06
- 3 мая 2022
-
23:56
-
21:37
-
16:50
-
14:18
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
00:34
- 2 мая 2022
-
21:22
-
20:37
-
20:23
-
17:25
-
16:22
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:30
-
09:05
-
08:11
- 1 мая 2022
-
19:54
-
00:32
- 30 апреля 2022
-
16:15