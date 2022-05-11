Юлия Ступак: так себе читать, что у меня чуть ли не психическое расстройство было после ОИ
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак призналась, что после зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) ей было неприятно читать некоторые материалы, в которых ставилось под сомнение её психическое здоровье.
«Так себе, конечно, читать про себя, что у меня чуть ли не психическое расстройство было после Олимпиады. То чувство, когда ты был подавлен, сказал об этом, а твои слова перевернули так, что читать страшно. Ох, как же я люблю людей», — написала российская спортсменка в своих социальных сетях.
Ранее Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост в своих соцсетях.
Новость по теме«Это было нечто!» Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост
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