Юлия Ступак: так себе читать, что у меня чуть ли не психическое расстройство было после ОИ

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак призналась, что после зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) ей было неприятно читать некоторые материалы, в которых ставилось под сомнение её психическое здоровье.

«Так себе, конечно, читать про себя, что у меня чуть ли не психическое расстройство было после Олимпиады. То чувство, когда ты был подавлен, сказал об этом, а твои слова перевернули так, что читать страшно. Ох, как же я люблю людей», — написала российская спортсменка в своих социальных сетях.

Ранее Юлия Ступак опубликовала эмоциональный пост в своих соцсетях.

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