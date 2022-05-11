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Джессика Диггинс вошла в состав сборной США на сезон-2022/2023

Джессика Диггинс вошла в состав сборной США на сезон-2022/2023
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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам, 30-летняя американка Джессика Диггинс вошла в основной состав национальной команды на грядущий сезон.

Команда А:

Женщины: Рози Бреннан, Джессика Диггинс, Джулия Керн, Нови Маккейб.
Мужчины: Бен Огден, Скотт Паттерсон, Джеймс Клинтон Скунмейкер.

Команда Б:

Женщины: София Лаукли, Хэйли Свирбул.
Мужчины: Кевин Болджер, Джонни Хагенбух, Люк Джагер, Зак Кеттерсон, Финн О'Коннелл, Гас Шумахер.

На Олимпиаде в Пекине (Китай) Диггинс завоевала две медали – бронзу в спринте, пропустив вперёд шведок Маю Далквист и Йонну Сундлинг, и серебро в женском марафоне на 30 км, уступив трёхкратному триумфатору Игр норвежке Терезе Йохауг. Золото же американка выиграла на ОИ-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), победив в командном спринте.

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